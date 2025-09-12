Hamlet en 30 minutes Ouverture de saison au Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Hamlet en 30 minutes Ouverture de saison au Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu vendredi 12 septembre 2025.

Hamlet en 30 minutes Ouverture de saison au Cargo

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

Date(s) :

2025-09-12

Rendez-vous le vendredi 12 septembre 2025 à 19h pour découvrir la nouvelle saison culturelle du Cargo à Segré. La soirée se poursuivra avec un projet théâtral déjanté signé la compagnie Bruitquicourt relever le pari fou de jouer Hamlet… en seulement 30 minutes !

Bon, ça déborde. Dans le temps, dans la forme, dans le jeu, ça déborde de partout.

Mais c’est tellement juste et tellement fidèle que cette version loufoque du malheureux roi danois est désormais un grand classique.

Dans ce spectacle et ce sprint littéraire plein de trouvailles insolites, la compagnie Bruitquicourt choisit de s’amuser de l’œuvre monumentale de William Shakespeare avec un maître mot la dérision mais tout en préservant l’essence de la pièce avec de vrais morceaux de Shakespeare dedans. 4 comédiens (3 HAMLET et 1 narrateur) s’accordent pour réinventer le théâtre en faisant surgir de ce drame une comédie ATYPIQUE.

Ce spectacle, devenu une pièce de répertoire depuis 2008, a fait les beaux jours du festival d’AVIGNON, dans tous les plus grands festivals de rue, et même à l’international ! En rue ou en salle, Hamlet remporte TOUJOURS un vif succès auprès du public. En bref, HAMLET c’est 70 minutes de bonheur et de rire ! .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

Join us on Friday, September 12, 2025 at 7pm to discover the new cultural season at Le Cargo in Segré. The evening continues with a crazy theatrical project by the Bruitquicourt company: take up the crazy challenge of playing Hamlet? in just 30 minutes!

German :

Am Freitag, dem 12. September 2025, um 19.00 Uhr wird die neue Kultursaison des Cargo in Segré vorgestellt. Der Abend wird mit einem verrückten Theaterprojekt des Ensembles Bruitquicourt fortgesetzt: Die verrückte Herausforderung, Hamlet? in nur 30 Minuten zu spielen!

Italiano :

Venerdì 12 settembre 2025, alle ore 19.00, scoprite la nuova stagione culturale de Le Cargo di Segré. La serata proseguirà con un folle progetto teatrale della compagnia Bruitquicourt: accettate la folle sfida di mettere in scena Amleto? in soli 30 minuti!

Espanol :

Únase a nosotros el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 19:00 h para descubrir la nueva temporada cultural de Le Cargo en Segré. La velada continuará con un alocado proyecto teatral de la compañía Bruitquicourt: ¡acepte el disparatado reto de representar Hamlet… en tan solo 30 minutos!

L’événement Hamlet en 30 minutes Ouverture de saison au Cargo Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Anjou bleu