HAMLET | William Shakespeare Mise en scène : Kirill Serebrennikov Théâtre du Châtelet Paris mardi 7 octobre 2025.

2025-10-07T20:00 – 2025-10-07T22:00

2025-10-19T15:00 – 2025-10-19T17:00

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark de William Shakespeare est peut-être l’un des textes du répertoire théâtral les plus connus au monde. Cette œuvre agit comme un point de repère, quand « le temps sort de ses gonds » ou « quand le passé exige une vengeance et l’avenir, un choix », comme le dit Kirill Serebrennikov. Pour cette création au Théâtre du Châtelet, le metteur en scène et réalisateur russe a opté pour un parti-pris radical : joué par plusieurs acteurs, Hamlet se dédouble, se démultiplie, et déclame son texte dans plusieurs langues (anglais, russe, allemand, français). La pièce de William Shakespeare a inspiré Kirill Serebrennikov pour ce spectacle qui confronte Hamlet à lui-même, à son époque et aux spectateurs : « Hamlet comme violence. Hamlet comme mythe. Hamlet comme diagnostic. Hamlet comme rhizome. Hamlet comme phobie. Hamlet comme souvenir. »

Adapté au théâtre musical, c’est-à-dire avec un régime performatif mêlant texte et musique, selon toutes les combinaisons possibles Hamlet est accompagné par l’Ensemble intercontemporain, dirigé par Pierre Bleuse en alternance avec Yalda Zamani. L’orchestre interprétera la musique de Blaise Ubaldini, qui a été pensée et composée pour un grand ensemble (trente musiciens) avec batterie et basse électrique, un synthétiseur électronique et un trio vocal.

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, surtitres adaptés et audiodescription

