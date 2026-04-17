Hammond Jazz Trio Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Hammond Jazz Trio Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 30 avril 2026.
Bayonne
Hammond Jazz Trio
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 21:45:00
Date(s) :
2026-04-30
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Le Hammond Jazz Trio réunit trois figures du jazz swing du Sud-Aquitaine Arnaud Labastie, Emmanuel de Montalembert et Antoine Gastinel. Anciens membres du Just Friends Quintet, ils ont parcouru festivals et clubs européens avec succès. Leur son singulier, porté par l’orgue Hammond, oscille entre swing et groove, déployant une large palette de couleurs.
Leur musique, à la fois énergique et raffinée, revisite standards et compositions originales avec complicité et spontanéité. Le public est séduit par leur feeling communicatif et l’envie irrésistible de battre la mesure. Le Hammond Jazz Trio, c’est l’élégance du jazz qui swingue, surprend et fait danser. Avec Arnaud Labastie (orgue Hammond), Emmanuel de Montalembert (guitare), Antoine Gastinel (batterie) .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Hammond Jazz Trio
L’événement Hammond Jazz Trio Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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