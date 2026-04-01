Hamnet Cinéma à Vasles Maison du village Vasles
Hamnet Cinéma à Vasles Maison du village Vasles mardi 14 avril 2026.
Vasles
Hamnet Cinéma à Vasles
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 20:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Synopsis
Tout public
Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef d’œuvre universel. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr
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English : Hamnet Cinéma à Vasles
L’événement Hamnet Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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