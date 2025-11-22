Hamza Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Hamza Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement samedi 22 novembre 2025.
Hamza
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 49 – 49 – EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22
Se réinventer constamment et repousser les limites créatives c’est ainsi qu’Hamza, figure de proue du rap belge, est devenu une référence incontournable de la musique francophone.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Constantly reinventing himself and pushing back creative boundaries: that’s how Hamza, the figurehead of Belgian rap, has become an essential reference in French-language music.
German :
Sich ständig neu erfinden und kreative Grenzen überschreiten: So ist Hamza, die Galionsfigur des belgischen Rap, zu einer unumgänglichen Referenz in der französischsprachigen Musik geworden.
Italiano :
Reinventarsi continuamente e superare i limiti creativi: è così che Hamza, figura di spicco del rap belga, è diventato un punto di riferimento della musica in lingua francese.
Espanol :
Reinventarse constantemente y superar los límites creativos: así es como Hamza, figura destacada del rap belga, se ha convertido en un referente de la música en francés.
