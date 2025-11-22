Hamza Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Hamza

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Se réinventer constamment et repousser les limites créatives c’est ainsi qu’Hamza, figure de proue du rap belge, est devenu une référence incontournable de la musique francophone.

.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Constantly reinventing himself and pushing back creative boundaries: that’s how Hamza, the figurehead of Belgian rap, has become an essential reference in French-language music.

German :

Sich ständig neu erfinden und kreative Grenzen überschreiten: So ist Hamza, die Galionsfigur des belgischen Rap, zu einer unumgänglichen Referenz in der französischsprachigen Musik geworden.

Italiano :

Reinventarsi continuamente e superare i limiti creativi: è così che Hamza, figura di spicco del rap belga, è diventato un punto di riferimento della musica in lingua francese.

Espanol :

Reinventarse constantemente y superar los límites creativos: así es como Hamza, figura destacada del rap belga, se ha convertido en un referente de la música en francés.

L’événement Hamza Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme