HAMZA REIMS ARENA Reims

Marne

HAMZA REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 21:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Tout public

Se réinventer constamment et repousser les limites créatives c’est ainsi qu’Hamza, figure de proue du rap belge, est devenu une référence incontournable de la musique francophone. De son invitation par Drake à l’Accor Hotels Arena qu’il remplira lui-même en 2023 à ses collaborations en studio avec DJ Snake, il a tracé un parcours unique. Son dernier projet, Sincèrement a été le deuxième album francophone le plus vendu en 2023. 2025 s’annonce déjà comme une année charnière, où Hamza semble prêt à redéfinir une fois de plus les codes du rap francophone. .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César

Reims 51100 Marne Grand Est

English : HAMZA

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement HAMZA Reims a été mis à jour le 2024-12-13 par Reims Tourisme & Congrès