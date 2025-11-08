HAMZA – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

HAMZA Début : 2025-11-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Se réinventer constamment et repousser les limites créatives : c’est ainsi qu’Hamza, figure de proue du rap belge, est devenu une référence incontournable de la musique francophone. De son invitation par Drake à l’AccorHotels Arena – qu’il remplira lui-même en 2023 – à ses collaborations en studio avec DJ Snake, il a tracé un parcours unique. Son dernier projet, Sincèrement a été le deuxième album francophone le plus vendu en 2023. 2025 s’annonce déjà comme une année charnière, où Hamza semble prêt à redéfinir une fois de plus les codes du rap francophone.PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31