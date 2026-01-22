Hanabi Semaine du cinéma japonais ! Manufacture des Tabacs Morlaix

Hanabi Semaine du cinéma japonais !

Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

La semaine du 28 janvier, La Salamandre a le plaisir de vous proposer 8 films japonais en avant-première, à raison d’un film par jour (et 2 le dimanche), dans le cadre du festival Les Saisons Hanabi !

Après le succès de la précédente édition, ces nouvelles Saisons Hanabi font s’entrechoquer intime et collectif. Derrière le devoir, la norme ou le jugement, le cinéma interroge plus que jamais la difficulté d’être soi au sein de la société japonaise. Éric Le Bot, Président d’Hanabi

PROGRAMME

Mercredi 28 janvier Mon grand frère et moi

Jeudi 29 janvier La fille du Konbini

Vendredi 30 janvier Fais-moi un signe

Samedi 31 janvier Sham

Dimanche 01 février Love On Trial & le programme jeunesse Sacré Frousse !

Lundi 02 février Seppuku l’honneur d’un samouraï

Mardi 03 février Sous le ciel de Kyoto .

Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

