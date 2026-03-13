Hanami 2026 au Parc de Sceaux Parc départemental de Sceaux Sceaux

Infos pratiques Cette année, le festival Hanami sera sur réservation. Les réservations pour accéder aux pelouses du Bosquet Nord seront ouvertes le 15 mars.

La programmation et les informations détaillées sur le festival sont à venir.

En attendant, une FAQ est déjà en ligne : vous pouvez y consulter les réponses à vos questions. Plus d’infos

Programme :

Au château

Installation d’un arbre en papier au Château – Du 4 au 19 avril

De Charles Macaire

Un grand sakura en papier a poussé au milieu du Grand salon ! Ce cerisier inattendu est l’œuvre de Charles Macaire, un ingénieur en physique devenu origamiste et maître du froissage du papier, et créateur de la petite entreprise Charlot et Cie. Les visiteurs peuvent lui ajouter des feuilles supplémentaires… Et rencontrer directement l’artiste, durant le premier week-end du festival.

Tous publics

Inclus dans le billet d’entrée du musée (gratuit pour les -26 ans)

Grand Salon du Château

Installation visible du 4 au 19 avril

Rencontre avec l’artiste : les 4 et 5 avril de 14h à 18h

Ateliers d’Origami – Dimanche 5 avril

Initiez-vous à l’art du pliage japonais et réalisez votre premier origami !

Tous publics dès 8 ans

Inclus dans le billet d’entrée

Sans réservation

De 10h30 à 12h30 en continu au Château

Inspirations japonaises – visite guidée – Dimanches 12 et 19 avril

Partez à la recherche des collections du Château de Sceaux en lien avec l’Asie !

Sur réservation

Tous publics

Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € / tarif solidarité : 4 € / tarif enfant : 4 €

À 10h30 et à 16h

Dans l’Orangerie

Contes en origami – samedi 4 avril – Par Junko Murakami

Junko Murakami, à la fois comédienne, conteuse, origamiste, musicienne, danseuse, donne forme aux histoires grâce à l’origami, mêlant récits et pliages de papier. Par la narration, l’expression corporelle, le chant et l’animation des personnages, elle crée un moment ludique et poétique qui ravira petits et grands. Laissez-vous emporter dans son monde délicat et surprenant !

Public famille

Sur réservation

Plein tarif 10 € / Détenteur de la carte Bienvenue aux musées : 7 € / tarif solidarité : 7 € / tarif -26 ans : 6 €

Rdv dans l’Orangerie

À 15h30 (durée : 50 minutes)

Démonstration de yosakoi et initiation du public – samedi 4 avril – Par Yosakoi Paris Hinodemai

Le yosakoi est une danse japonaise de groupe, à la fois énergique et rythmée, où les traditions ancestrales se mêlent aux influences contemporaines. Apparue en 1954 à Kōchi, sur l’île de Shikoku, elle s’inspire de danses et musiques traditionnelles. Aujourd’hui, le yosakoi est devenu une danse sportive à part entière, que l’on pratique à tous les âges, dans tout le Japon et bien au-delà.

La troupe Yosakoi Paris Hinodemai cette discipline dynamique. Devenue association en 2016, elle réunit une vingtaine de membres franco-japonais et appartient au réseau européen des équipes de yosakoi (YEN). En août 2016, elle a été nommé équipe ambassadrice du yosakoi à Kōchi.

Tout public

Sur réservation

Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € / tarif solidarité : 4 € / tarif enfant : 4 €

Jauge : 100 personnes

À 17h (durée : 45 minutes)

Du 4 au 19 avril, le Domaine de Sceaux, parc et musée, célébreront Hanami, la floraison des cerisiers japonais. Un rendez-vous très attendu chaque année, qui vous fait voyager au pays des haïkus, les plus courts poèmes du monde, et au son du taïko, tambour traditionnel.

Du samedi 04 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

payant

Ouverture des réservations le 15 mars

Tout public.

Parc départemental de Sceaux 8, rue Claude Perrault 92330 Sceaux

https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/evenements/hanami-2026



