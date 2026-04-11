Hanami au pays du mistral Museon Arlaten musée de Provence Arles

Arles

Hanami au pays du mistral

Mercredi 15 avril 2026 de 14h à 17h. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Pour les vacances de Pâques, le musée organise une visite-atelier à destination des adolescents autour du Japon et de la fête de floraison des sakura (cerisiers) Hanami.

En japonais, Hanami signifie littéralement regarder les fleurs … Au Japon, cette coutume très ancienne et pleine de poésie célèbre la floraison des cerisiers, qui ne dure que quelques jours et marque le début du printemps.



Après une visite sur les liens entre traditions provençales et nippones, les participants seront invités à un atelier autour de la fabrication d’un daruma (petite figurine porte chance) avec lequel ils repartiront.



Ils seront accompagnés pour cet atelier par Chiaki Miyamoto. Illustratrice pour la jeunesse, elle développe un travail artistique inspiré de la culture japonaise et des techniques artisanales traditionnelles. À travers ses illustrations et ses ateliers créatifs, elle invite les enfants à découvrir différentes formes d’expression artistique tout en explorant des savoir-faire issus de la culture populaire japonaise. Ses interventions proposent des temps de création participatifs où les enfants peuvent s’initier à la fabrication d’objets tout en développant leur imaginaire et leur sens de l’observation. Elle vit et travaille à Maussane-les-Alpilles. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

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English :

For the Easter vacations, the museum is organizing a workshop-visit for teenagers on Japan and the sakura (cherry) blossom festival: Hanami.

L’événement Hanami au pays du mistral Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles