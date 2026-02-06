Hanami Ingrannes

Hanami

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret

Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Animations zen et pique-nique sous les fleurs. Hanami à l’Arboretum c’est une journée d’initiation aux traditions contemplatives et zen nippones avec Le Japon à Orléans et la Maison Tenza.

Hanami à l’Arboretum, c’est une journée d’initiation aux traditions contemplatives et zen du Japon.

Regarder les fleurs en japonais, contempler la nature qui se réveille avec le printemps, s’émerveiller devant la vie qui continue et se réinvente chaque année. La culture traditionnelle nippone nous incite à ralentir, contempler, ressentir. L’Arboretum des Grandes Bruyères est le lieu idéal pour expérimenter cette déconnexion.

Elle est également riche d’arts et de savoir-faire. Venez vous essayer à certains grâce à l’association ”Le Japon à Orléans” et la Maison Tenza Cérémonie du thé, Calligraphie, Origami, Dessin, Haïku… (1€ par atelier à régler sur place)

Très exceptionnellement, pour Hanami vous pourrez pique-niquer sous les arbres en fleurs.

Petite restauration sur place 12.5 .

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Guided tours at 3pm Reservations recommended

Guided tour to learn the little secrets of the finest, rarest and most astonishing trees in the Arboretum des Grandes Bruyères.

