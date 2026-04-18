Hanami Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier

Le Châtellier

Hanami

Parc Botanique de Haute Bretagne 4 Lieu-dit La Folletière Le Châtellier Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Week-end spécial Japon au Parc Botanique de Haute Bretagne, suivant la tradition du fleurissement des cerisiers.

Au programme le samedi 18 avril

11h Cérémonie du thé présidée par Masae Robo salle vidéo (50 personnes Durée 45min + échange)

11h Atelier Manga animé par Gunpy salon rose (10 personnes Durée 1h)

11h Atelier calligraphie animé par Miwa Saito salon bleu (8-10 personnes Durée 1 h)

Pique-nique

14h Cérémonie du thé présidée par Masae Robo salle vidéo (50 personnes Durée 45min + échange)

14h- Spectacle de Kamisibaï Les aventures d’Issun-Bôshi, le petit poucet japonais qui voulait devenir un grand samoura par Hiromi Asai. Un couple réussit à force de prier à avoir enfin un enfant. C’est un petit garçon parfait, sauf qu’il est minuscule. Un jour, il décide de monter à la capitale qu’il n’a jamais vue pour devenir un grand samouraï. Il part en voyage avec son bol de riz comme bateau et une aiguille en guise d’épée.

Salon rose (40 personnes durée 25-30 min + échange)

15h Concours de Cosplay + défilé libre suivi par le spectacle YOSAKOI par les Fukuroutachi

14h45 Atelier Kamishibaï animé par Hiromi Asai

16h10 Spectacle de Kamisibaï Les claquettes d’or par Hiromi Asai.

Un garçon vit avec sa mère malade dans la pauvreté. Un vieux sage alors lui offre une paire de vieilles claquettes bizarres en lui disant Si tu tombes en les portant, une pièce d’or apparaîtra. Mais attention ! Si tu tombes trop souvent, tu deviendras de plus en plus petite et tu y resteras pour toujours… Un jour, son oncle radin vient emprunter ces claquettes et s’enferme chez lui…

Salon rose (40 personnes durée 25-30 min + échange)

16h40 Atelier poupées japonaises en papier animé par Masae Robo (Durée 45min-1h)

16h40 Atelier Watoji (reliure japonaise) animé par Miwa Saito (Durée 1h)

Au programme le dimanche 19 avril

Toute la journée Stand Cosplay fantasy

11h Cérémonie du thé présidée par Masae Robo salle vidéo (50 personnes Durée 45min + échange)

11h Atelier Manga animé par Kira salon rose (10 personnes Durée 1h)

11h Atelier Watoji (reliure japonaise) animé par Miwa Saito (Salon bleu Durée 1h)

Pique-nique Spectacle de YOSAKOÏ par la troupe de Wuki Wuki

14h Spectacle de Kamisibaï Les claquettes d’or par Hiromi Asai Salon rose (40 personnes durée 25-30 min + échange)

14h40 Cérémonie du thé présidée par Masae Robo salle vidéo (50 personnes Durée 45min + échange)

15h Atelier calligraphie par Miwa Saito salon bleu (10 personnes Durée 1h)

15h20 Spectacle de Kamisibaï Les claquettes d’or par Hiromi Asai Salon rose (40 personnes durée 25-30 min + échange)

15h30 Conférence Les fondamentaux de l’architecture japonaise par Gérard Rembault (salle cinéma)

Ce sujet expose comment le jardin et l’architecture évoluent ensemble dans l’histoire en partant d’une inspiration sacrée vers une expression plus profane. Il s’agit de rappeler le lien indéfectible de l‘homme et la nature dans la pensée japonaise.

16h30 Atelier poupées japonaises en papier animé par Masae Robo (Durée 45min-1h)

Et sur les deux jours

– Exposition de Bonsaï par l’association Coglais Bonsaï

– Atelier jeux de société japonais animé par l’ association Tomodachi

Réservation des ateliers sur place le jour même à partir de 10h30 Toutes les activités sont proposées sans surcoût.

Entrée gratuite pour toute personne venant costumée en tenue traditionnelle japonaise ou Cosplay thème Japon.

Le pique-nique est à apporter La boulangerie Fleur de Sarrasin à Saint-Germain en Coglès sera ouverte. .

Parc Botanique de Haute Bretagne 4 Lieu-dit La Folletière Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Hanami Le Châtellier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne