Hanami, pique-nique sous les Cerisiers Maulévrier
Parc Oriental Maulévrier Maine-et-Loire
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-25
2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31
Hanami est une coutume traditionnelle japonaise d’apprécier la beauté des fleurs, principalement celles des cerisiers.
Comme cela se pratique au Japon, le pique-nique zéro déchet sera exceptionnellement autorisé dans le jardin.
Présence d’artistes japonais les week-end. .
Parc Oriental Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com
