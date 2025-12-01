Hanami, pique-nique sous les Cerisiers Maulévrier

Hanami, pique-nique sous les Cerisiers

Parc Oriental Maulévrier Maine-et-Loire

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31

Hanami est une coutume traditionnelle japonaise d’apprécier la beauté des fleurs, principalement celles des cerisiers.

Comme cela se pratique au Japon, le pique-nique zéro déchet sera exceptionnellement autorisé dans le jardin.

Présence d’artistes japonais les week-end. .

Parc Oriental Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 50 14 contact@parc-oriental.com

