Hand Hop Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven

Hand Hop Lesneven S’emmêle #3

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 14:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Danse et théâtre d’objets

Scopitone & Cie

Deux séances à 14h & 16h30

Ghetto Blaster aux K7 rembobinées

Sur piste de danse en carton improvisée

Pantins en bois articulés

Sur les scratchs de la DJ perchée

Le défi est lancé conjuguer Breakdance et théâtre d’objet !

Hand Hop est un appel à se saisir de sa liberté à danser où bon nous semble, une invitation au mouvement continu face aux règles et normes imposées. Autour d’une course poursuite effrénée entre l’autorité et la désinvolture, Hand Hop entend rendre à la rue son énergie contagieuse, vivante de rassemblement, de corps et de musique. Une allusion aux premiers clips de Hip Hop, combinée d’un clin d’œil à Tex Avery, pour célébrer la Street dance qui s’impose aujourd’hui comme une incontournable du paysage chorégraphique contemporain et une victoire sur l’espace public.

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

