Hand Night Fever Le réservoir Lunéville

Hand Night Fever

Le réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle

Soirée organisée par le Sporting Club Lunéville Handball.

1ère partie blind test à reconnaissance vocale 2e partie dance floor DJ Set Jérôme Masselin

Accueil à partir de 19h, avec repas préparé par Lunevent’s

Tarif adulte 40 €

Tarif enfant 10 € (moins de 16 ans)

Sur réservation au 06 08 45 89 01Tout public

Le réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 45 89 01

English :

Evening organized by Sporting Club Lunéville Handball.

part 1: voice recognition blind test Part 2: dance floor DJ Set Jérôme Masselin

Reception from 7pm, with meal prepared by Lunevent?s

Adult price: 40?

Children: 10 ? (under 16)

Reservations required on 06 08 45 89 01

