Hand Night Fever Le réservoir Lunéville

Hand Night Fever
Le réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle
Soirée organisée par le Sporting Club Lunéville Handball.
1ère partie blind test à reconnaissance vocale 2e partie dance floor DJ Set Jérôme Masselin
Accueil à partir de 19h, avec repas préparé par Lunevent’s
Tarif adulte 40 €
Tarif enfant 10 € (moins de 16 ans)
Sur réservation au 06 08 45 89 01Tout public
English :
Evening organized by Sporting Club Lunéville Handball.
part 1: voice recognition blind test Part 2: dance floor DJ Set Jérôme Masselin
Reception from 7pm, with meal prepared by Lunevent?s
Adult price: 40?
Children: 10 ? (under 16)
Reservations required on 06 08 45 89 01
