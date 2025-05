Handaball SRVHB Vs Nîmes – Palais des Sports JF Krakowski Saint-Raphaël, 7 juin 2025 18:30, Saint-Raphaël.

Var

Handaball SRVHB Vs Nîmes Palais des Sports JF Krakowski Allée du Hameau du Collège Saint-Raphaël Var

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 18:30:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Venez vivre le dernier match de la saison du Saint-Raphaël Var Handball face à l’équipe de l’USAM Nîmes Gard !

Palais des Sports JF Krakowski Allée du Hameau du Collège

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 95 76 00 contact@srvhb.com

English :

Enjoy Saint-Raphaël Var Handball’s final match of the season against USAM Nîmes Gard!

German :

Erleben Sie das letzte Saisonspiel von Saint-Raphaël Var Handball gegen die Mannschaft von USAM Nîmes Gard!

Italiano :

Venite a vedere l’ultima partita della stagione della Pallamano Saint-Raphaël Var contro l’USAM Nîmes Gard!

Espanol :

¡Ven a ver el último partido de la temporada del Saint-Raphaël Var Handball contra el USAM Nîmes Gard!

