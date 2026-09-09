Handball : Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Aix-en-Provence Le Phare Chambéry
dimanche 18 octobre 2026 · Le Phare · Chambéry
Informations pratiques
Chambéry
Handball : Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Aix-en-Provence
Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie
Tarif : 7 – 7 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18 18:30:00
Date(s) :
2026-10-18
La Team Chambé reçoit Aix-en-Provence au Phare pour la 7ème journée de Daikin StarLigue. Venez nombreux pour encourager les ‘Jaune & Noir’ !
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Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com
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English :
Team Chamb%E9 will host Aix-en-Provence at Le Phare for the 7%E8th matchday of the Daikin StarLigue. Come out in large numbers to cheer on the “Yellow & Black”!
L’événement Handball : Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Aix-en-Provence Chambéry a été mis à jour le 2026-09-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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