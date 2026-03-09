Handball féminin France vs Suède LDLC Arena Décines-Charpieu
Handball féminin France vs Suède LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 26 septembre 2026.
Handball féminin France vs Suède
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La LDLC Arena de Lyon-Décines accueillera l’équipe de France féminine de handball qui affrontera la Suède dans le cadre de sa préparation à l’Euro EHF 2026.
English : Women’s handball France vs Sweden
The LDLC Arena in Lyon-Décines will host the French women’s handball team as they take on Sweden in preparation for the 2026 EHF Euro.
