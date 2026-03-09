Handball féminin France vs Suède LDLC Arena Décines-Charpieu

Handball féminin France vs Suède

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La LDLC Arena de Lyon-Décines accueillera l’équipe de France féminine de handball qui affrontera la Suède dans le cadre de sa préparation à l’Euro EHF 2026.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Women’s handball France vs Sweden

The LDLC Arena in Lyon-Décines will host the French women’s handball team as they take on Sweden in preparation for the 2026 EHF Euro.

L’événement Handball féminin France vs Suède Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-03-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme