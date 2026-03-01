Handball le BBH affronte Besançon Brest Arena Brest

Handball le BBH affronte Besançon

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Les brestoises reçoivent Besançon, à l’occasion de la 18ᵉ journée de la Ligue Butagaz Énergie.

Venez vivre l’intensité du handball féminin au plus près du terrain ambiance survoltée, actions spectaculaires et engagement total des joueuses promettent une soirée sportive palpitante. Que vous soyez passionné de handball ou simplement curieux de découvrir l’atmosphère unique d’un grand match, laissez-vous porter par l’énergie des tribunes et soutenez les Rebelles dans cette rencontre qui s’annonce disputée.

Un rendez-vous incontournable pour partager un moment convivial et vibrant.

Informations pratiques

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30 (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée.

Où acheter vos billets ?

Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)

Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

En ligne. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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L’événement Handball le BBH affronte Besançon Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue