Handball le BBH affronte CHAMBRAY ! Brest Arena Brest

Handball le BBH affronte CHAMBRAY !

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 20:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Les brestoises affrontent Chambray Touraine Handball lors de 10ème journée de la Ligue Butagaz Énergie.

Informations pratiques

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30* (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée.

Billets en vente

– Au siège du Brest Bretagne Handball à partir du 18 août 2025 à 14h (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur): lundi à mercredi 14h 17h30 ; le jeudi et vendredi 10h 13h et 14h 17h30 ou le 02 29 00 74 48

– Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Handball le BBH affronte CHAMBRAY ! Brest a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole