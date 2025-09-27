Handball le BBH affronte CSM Bucarest ! Brest Arena Brest

Handball le BBH affronte CSM Bucarest !

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2025-09-27 18:00:00

Les brestoises affrontent le club roumain de Bucarest à l’occasion de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30* (Entrée côté Tram) avant le début du match.

