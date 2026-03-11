Handball le BBH affronte Saint Amand Brest Arena Brest

Handball le BBH affronte Saint Amand

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Les brestoises reçoivent Saint-Amand Handball à l’occasion de la 20ᵉ journée de la Ligue Butagaz Énergie. Venez encourager les Rebelles et vibrer au rythme d’un match de haut niveau, entre intensité, engagement et actions spectaculaires. Dans une ambiance survoltée, partagez un grand moment de sport et soutenez votre équipe face à un adversaire déterminé. Une soirée incontournable pour tous les amateurs de handball et d’émotions sportives.

Informations pratiques

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30 (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée.

Où acheter vos billets ?

Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)

Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

En ligne. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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L’événement Handball le BBH affronte Saint Amand Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue