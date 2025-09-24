Handball le BBH affronte Strasbourg Anchenheim Truchtersheim ! Brest Arena Brest

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Les brestoises affrontent le club de la région strasbourgeoise pour la 3ème journée de Ligue Butagaz Energie.

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30* (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

