Handball M17 – Lancy Plan-les-Ouates vs Wohlen, Centre sportif de la Queue d’Arve, Genève

Handball M17 – Lancy Plan-les-Ouates vs Wohlen Dimanche 15 février, 14h00 Centre sportif de la Queue d’Arve

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T15:30:00+01:00

Match de l’équipe M17 face à Wohlen.

Découvrez le club

Centre sportif de la Queue d’Arve Rue François-Dussaud 12, 1227 Genève Genève 1227 Acacias Genève [{« link »: « https://lancyplohand.ch »}]

Venez soutenir le Lancy Plan-les-Ouates Handball à la salle de la Queue d’Arve !

Lancy Plan-les-Ouates Handball