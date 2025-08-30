Handball Match amical Séniors filles: Valréas/Juvignac Complexe du Vignarès Valréas

Handball Match amical Séniors filles: Valréas/Juvignac

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : Samedi 2025-08-30 21:00:00

2025-08-30

Rencontre amicale de préparation de la saison 2025/2026: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Juvignac (Hérault). Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Friendly match to prepare for the 2025/2026 season: the senior girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Juvignac (Hérault). Refreshments and snacks on site.

German :

Freundschaftsspiel zur Vorbereitung auf die Saison 2025/2026: Die Seniorinnen des Handball Club de Valréas (HBCV) empfangen Juvignac (Hérault). Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Partita amichevole di preparazione alla stagione 2025/2026: le ragazze senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Juvignac (Hérault). Bar e snack sul posto.

Espanol :

Partido amistoso de preparación para la temporada 2025/2026: las chicas senior del Club Balonmano Valréas (HBCV) reciben al Juvignac (Hérault). Bar y tentempiés in situ.

