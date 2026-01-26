HANDBALL MHB VS AIX Montpellier
HANDBALL MHB VS AIX
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Début : 2026-02-07
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Aix le 07 février à 20h en Coupe de France
Venez soutenir votre équipe préférée !
English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Aix match on February 07 at 8pm in the Coupe de France
Come and support your favorite team!
