HANDBALL MHB VS CHAMBÉRY Montpellier
HANDBALL MHB VS CHAMBÉRY
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /CHAMBÉRY le 20 septembre à 20h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)
Venez soutenir votre équipe préférée !
English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB /CHAMBÉRY match on September 20 at 8pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)
Come and support your favorite team!
German :
Im FDI-Stadion in Montpellier findet am 20. September um 20 Uhr das Spiel MHB /CHAMBÉRY im Rahmen der Liqui Moly StarLiga (französische Meisterschaft) statt
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Lo stadio FDI di Montpellier ospita la partita MHB /CHAMBÉRY il 20 settembre alle 20:00 nell’ambito del Liqui Moly StarLigue (campionato francese)
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
El estadio FDI de Montpellier acoge el partido MHB /CHAMBÉRY el 20 de septiembre a las 20:00 horas, en el marco de la Liqui Moly StarLigue (Campeonato de Francia)
¡Venga a apoyar a su equipo favorito!
L’événement HANDBALL MHB VS CHAMBÉRY Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER