HANDBALL MHB VS CHAMBÉRY Montpellier samedi 20 septembre 2025.

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /CHAMBÉRY le 20 septembre à 20h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée !

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB /CHAMBÉRY match on September 20 at 8pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)

Come and support your favorite team!

German :

Im FDI-Stadion in Montpellier findet am 20. September um 20 Uhr das Spiel MHB /CHAMBÉRY im Rahmen der Liqui Moly StarLiga (französische Meisterschaft) statt

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Lo stadio FDI di Montpellier ospita la partita MHB /CHAMBÉRY il 20 settembre alle 20:00 nell’ambito del Liqui Moly StarLigue (campionato francese)

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

El estadio FDI de Montpellier acoge el partido MHB /CHAMBÉRY el 20 de septiembre a las 20:00 horas, en el marco de la Liqui Moly StarLigue (Campeonato de Francia)

¡Venga a apoyar a su equipo favorito!

