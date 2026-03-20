HANDBALL MHB VS CHARTRES Montpellier
HANDBALL MHB VS CHARTRES Montpellier vendredi 27 mars 2026.
HANDBALL MHB VS CHARTRES
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Chartres le 27 mars à 20h en Liqui Moly StarLigue
Venez soutenir votre équipe préférée !
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Chartres le 27 mars à 20h en Liqui Moly StarLigue
Venez soutenir votre équipe préférée ! .
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie
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English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Chartres Liqui Moly StarLigue match on March 27 at 8 p.m
Come and support your favorite team!
L’événement HANDBALL MHB VS CHARTRES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER