HANDBALL MHB VS DIJON Montpellier

HANDBALL MHB VS DIJON Montpellier dimanche 7 septembre 2025.

HANDBALL MHB VS DIJON

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /DIJON le 07 septembre à 17h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée !

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /DIJON le 07 septembre à 17h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée ! .

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB /DIJON match on September 07 at 5pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)

Come and support your favorite team!

German :

Im FDI-Stadion in Montpellier findet am 07. September um 17 Uhr das Spiel MHB /DIJON im Rahmen der Liqui Moly StarLiga (Französische Meisterschaft) statt

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Lo stadio FDI di Montpellier ospiterà la partita MHB /DIJON il 07 settembre alle 17:00 nell’ambito del Liqui Moly StarLigue (campionato francese)

Venite a sostenere la vostra squadra del cuore!

Espanol :

El estadio FDI de Montpellier acogerá el partido MHB /DIJON el 07 de septiembre a las 17h en el marco de la Liqui Moly StarLigue (Campeonato de Francia)

¡Venga a apoyar a su equipo favorito!

L’événement HANDBALL MHB VS DIJON Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER