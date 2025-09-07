HANDBALL MHB VS DIJON Montpellier
HANDBALL MHB VS DIJON Montpellier dimanche 7 septembre 2025.
HANDBALL MHB VS DIJON
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB /DIJON le 07 septembre à 17h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)
Venez soutenir votre équipe préférée !
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB /DIJON match on September 07 at 5pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)
Come and support your favorite team!
German :
Im FDI-Stadion in Montpellier findet am 07. September um 17 Uhr das Spiel MHB /DIJON im Rahmen der Liqui Moly StarLiga (Französische Meisterschaft) statt
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Lo stadio FDI di Montpellier ospiterà la partita MHB /DIJON il 07 settembre alle 17:00 nell’ambito del Liqui Moly StarLigue (campionato francese)
Venite a sostenere la vostra squadra del cuore!
Espanol :
El estadio FDI de Montpellier acogerá el partido MHB /DIJON el 07 de septiembre a las 17h en el marco de la Liqui Moly StarLigue (Campeonato de Francia)
¡Venga a apoyar a su equipo favorito!
