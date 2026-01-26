HANDBALL MHB VS FLENSBURG SG Pérols
HANDBALL MHB VS FLENSBURG SG
La Sud de France Arena accueille le match MHB Flensburg SG le 03 mars 2026 dans le cadre de la European League
Venez soutenir votre équipe préférée !
à 20h45 .
English :
The Sud de France Arena will host the MHB/Flensburg SG match on March 03, 2026 as part of the European League
Come and support your favorite team!
