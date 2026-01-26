HANDBALL MHB VS FLENSBURG SG

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

La Sud de France Arena accueille le match MHB Flensburg SG le 03 mars 2026 dans le cadre de la European League

Venez soutenir votre équipe préférée !

à 20h45 .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

The Sud de France Arena will host the MHB/Flensburg SG match on March 03, 2026 as part of the European League

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS FLENSBURG SG Pérols a été mis à jour le 2026-01-25 par 34 OT MONTPELLIER