HANDBALL MHB VS FRONTIGNAN, Montpellier
HANDBALL MHB VS FRONTIGNAN, Montpellier vendredi 30 janvier 2026.
HANDBALL MHB VS FRONTIGNAN
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Frontignan en Warm Up du championnat de France
Venez soutenir votre équipe préférée !
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Frontignan à 17h en Warm Up du championnat de France
Venez soutenir votre équipe préférée ! .
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Frontignan match in the Warm Up of the French Championship
Come and support your favorite team!
L’événement HANDBALL MHB VS FRONTIGNAN Montpellier a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT MONTPELLIER