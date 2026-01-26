HANDBALL MHB VS IRUN

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Irun le 17 février à 20h45 dans le cadre de la EHF European League

Venez soutenir votre équipe préférée !

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Irun le 17 février à 20h45 dans le cadre de la EHF European League

Venez soutenir votre équipe préférée ! .

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Irun match on February 17 at 8:45pm as part of the EHF European League

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS IRUN Montpellier a été mis à jour le 2026-01-23 par 34 OT MONTPELLIER