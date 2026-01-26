HANDBALL MHB VS IRUN Montpellier
mardi 17 février 2026.
HANDBALL MHB VS IRUN
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Irun le 17 février à 20h45 dans le cadre de la EHF European League
Venez soutenir votre équipe préférée !
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Irun match on February 17 at 8:45pm as part of the EHF European League
Come and support your favorite team!
