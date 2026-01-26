HANDBALL MHB VS ISTRES Montpellier

HANDBALL MHB VS ISTRES

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Istres le 20 février à 20h en Coupe de France

Venez soutenir votre équipe préférée !

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Istres Coupe de France match on February 20 at 8pm

Come and support your favorite team!

