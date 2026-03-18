HANDBALL MHB VS PARIS DEMI- FINALES COUPE DE FRANCE

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Paris le 15 avril à 20h en Coupe de France (demi-finales)

Venez soutenir votre équipe préférée !

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Paris le 15 avril à 20h en Coupe de France (demi-finales)

Venez soutenir votre équipe préférée ! .

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English :

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB/Paris match on April 15 at 8pm in the Coupe de France semi-finals

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS PARIS DEMI- FINALES COUPE DE FRANCE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER