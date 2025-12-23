HANDBALL MHB VS PSG

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Sud de France Arena accueille le match MHB PARIS le 07 mars 2026 dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée !

Horaires à confirmer .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

The Sud de France Arena will host the MHB PARIS match on March 07, 2026 as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS PSG Pérols a été mis à jour le 2025-12-19 par 34 OT MONTPELLIER