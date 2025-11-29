HANDBALL MHB VS SAINT-RAPHAËL Montpellier
HANDBALL MHB VS SAINT-RAPHAËL Montpellier vendredi 19 décembre 2025.
HANDBALL MHB VS SAINT-RAPHAËL
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Saint-Raphaël le 19 décembre à 20h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)
Venez soutenir votre équipe préférée !
Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Saint-Raphaël le 19 décembre à 20h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)
Venez soutenir votre équipe préférée ! .
1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie
English :
Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Saint-Raphaël match on December 19th at 8pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)
Come and support your favorite team!
L’événement HANDBALL MHB VS SAINT-RAPHAËL Montpellier a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT MONTPELLIER