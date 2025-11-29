HANDBALL MHB VS SAINT-RAPHAËL Montpellier

HANDBALL MHB VS SAINT-RAPHAËL

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

2025-12-19

2025-12-19

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Saint-Raphaël le 19 décembre à 20h dans le cadre de Liqui Moly StarLigue (Championnat de France)

Venez soutenir votre équipe préférée !

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Montpellier's FDI stadium hosts the MHB Saint-Raphaël match on December 19th at 8pm as part of the Liqui Moly StarLigue (French Championship)

Come and support your favorite team!

