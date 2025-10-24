Handball: Pau Billère Handball Vs Angers Billère

Le 24 octobre, rendez-vous au Sporting d’Este pour une soirée pleine d’émotions ! Le Pau Billère Handball reçoit Angers et la salle promet d’être en fusion. Dans les tribunes, familles, amis et passionnés vibrent au rythme du match. Sur le terrain, les Palois comptent sur votre soutien pour tenir tête à une équipe angevine combative et joueuse. Rires, frissons et applaudissements ponctuent chaque action ici, on vit le handball comme une fête. Venez partager ce moment d’énergie et de convivialité, au cœur de Billère, là où bat le cœur du Béarn. .

Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr

