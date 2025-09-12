Handball: Pau Billère Handball Vs Frontignan Billère

Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous le jeudi 12 septembre au Sporting d’Este les Loups du Pau Billère Handball accueillent les Redoutables de Frontignan. Un duel relevé face à une équipe joueuse, accrocheuse, toujours difficile à manœuvrer. Sur le parquet, l’intensité monte vite, les contacts sont rudes, les nerfs à vif. Dans les tribunes, l’ambiance monte d’un cran à chaque action. Ici, on sent le parquet trembler, les cœurs battre plus fort. Venez soutenir nos Béarnais dans ce bras de fer passionnant. Ce soir-là, la vraie chaleur est à Billère ! .

Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr

