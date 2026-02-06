Handball: Pau Billère Handball Vs Valence Billère

Handball: Pau Billère Handball Vs Valence

Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Soirée haut de tableau au Sporting Pau Billère (19 pts) reçoit Valence, (17 pts).

Deux équipes qui courent, qui osent, et qui savent faire parler l’adresse. Attendez-vous à un match rythmé, où chaque montée de balle peut faire basculer la soirée. À Billère, la proximité avec le terrain change tout on vit les duels, on retient son souffle sur les arrêts, on explose sur les séries. Pour pousser PBH, pas d’hésitation ….. .

Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr

