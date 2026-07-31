Informations pratiques

Billère

Handball Proligue Calendrier Pau Billère Handball 64

Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2026-09-11

Le Sporting d’Este s’apprête à vibrer au rythme du Pau Billère Handball. Pour cette saison 2026/2027, les Violets retrouvent leur public avec la même envie de se dépasser et de partager des soirées riches en intensité.

À Billère, chaque rencontre est une invitation à vivre le handball au plus près de l’action. Engagement, vitesse, solidarité et émotions se succèdent sur le parquet, dans une ambiance conviviale où les supporters jouent pleinement leur rôle.

Que vous soyez fidèle des tribunes ou curieux de découvrir ce sport spectaculaire, prenez place au Sporting d’Este et venez encourager le Pau Billère Handball. En famille, entre amis ou entre passionnés, partagez toute l’énergie d’une saison où chaque match compte. .

Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr

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English : Handball Proligue Calendrier Pau Billère Handball 64

L’événement Handball Proligue Calendrier Pau Billère Handball 64 Billère a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau