Handball Proligue Calendrier Pau Billère Handball 64 Billère
vendredi 11 septembre 2026 · Billère
Informations pratiques
Billère
Handball Proligue Calendrier Pau Billère Handball 64
Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2026-09-11
Le Sporting d’Este s’apprête à vibrer au rythme du Pau Billère Handball. Pour cette saison 2026/2027, les Violets retrouvent leur public avec la même envie de se dépasser et de partager des soirées riches en intensité.
À Billère, chaque rencontre est une invitation à vivre le handball au plus près de l’action. Engagement, vitesse, solidarité et émotions se succèdent sur le parquet, dans une ambiance conviviale où les supporters jouent pleinement leur rôle.
Que vous soyez fidèle des tribunes ou curieux de découvrir ce sport spectaculaire, prenez place au Sporting d’Este et venez encourager le Pau Billère Handball. En famille, entre amis ou entre passionnés, partagez toute l’énergie d’une saison où chaque match compte. .
Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr
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L’événement Handball Proligue Calendrier Pau Billère Handball 64 Billère a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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