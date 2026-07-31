Informations pratiques

Billère

Handball Proligue Pau Billère Handball 64 Vs Saintes

Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le Sporting d’Este s’apprête à vivre un duel sous haute intensité ! Face à Saintes, le Pau Billère Handball veut imposer son rythme, faire parler son collectif et transformer chaque possession en opportunité.

Les Saintais ne lâchent jamais rien et viendront défendre chaque ballon avec détermination. Aux Violets de répondre par leur engagement, leur vitesse et leur envie de faire vibrer leur public. Dans ce championnat où chaque point peut peser lourd, il n’y aura pas de place pour le relâchement.

Préparez-vous à une rencontre engagée, rythmée et spectaculaire. Au Sporting d’Este, chaque arrêt enflamme les tribunes, chaque but fait monter la pression. Plus qu’un match, c’est un véritable combat sportif qui vous attend. Venez pousser les Violets jusqu’au coup de sifflet final ! .

Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Handball Proligue Pau Billère Handball 64 Vs Saintes

L’événement Handball Proligue Pau Billère Handball 64 Vs Saintes Billère a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau