Handball Saint-Raphaël Vs Paris Saint-Germain Palais des Sports JF Krakowski Saint-Raphaël
Handball Saint-Raphaël Vs Paris Saint-Germain Palais des Sports JF Krakowski Saint-Raphaël dimanche 14 septembre 2025.
Handball Saint-Raphaël Vs Paris Saint-Germain
Palais des Sports JF Krakowski Allée du Hameau du Collège Saint-Raphaël Var
Tarif : 30 – 30 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 16:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Premier match à domicile face au champion en titre le Paris Saint-Germain ! Plus que jamais, votre équipe a besoin de VOUS pour faire vibrer les tribunes et renverser le géant parisien !
.
Palais des Sports JF Krakowski Allée du Hameau du Collège Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 95 76 00 contact@srvhb.com
English :
First home match against the reigning champions: Paris Saint-Germain! More than ever, your team needs YOU to thrill the stands and topple the Parisian giants!
German :
Erstes Heimspiel gegen den Titelverteidiger: Paris Saint-Germain! Mehr denn je braucht Ihr Team SIE, um die Tribünen zum Beben zu bringen und den Giganten aus Paris zu stürzen!
Italiano :
Prima partita in casa contro i campioni in carica: il Paris Saint-Germain! Più che mai, la tua squadra ha bisogno di TE per entusiasmare gli spalti e abbattere i giganti parigini!
Espanol :
Primer partido en casa contra el vigente campeón: ¡el París Saint-Germain! Tu equipo te necesita más que nunca para hacer vibrar a las gradas y derrotar al gigante parisino
L’événement Handball Saint-Raphaël Vs Paris Saint-Germain Saint-Raphaël a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de Saint-Raphaël