HANDBALL TOURNOI INTER COMITÉS NATIONAUX FÉMININES 2012 ET 2013 Gymnase Bernard Jeu Mèze

HANDBALL TOURNOI INTER COMITÉS NATIONAUX FÉMININES 2012 ET 2013

Gymnase Bernard Jeu 18 Rue de la Méditerranée Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Le Comité Départemental de l’Hérault de Handball accueille, avec le concours de la Ville de Mèze, du Département de l’Hérault et le soutien logistique et humain d’Hérault Sport, les Inter Comités Nationaux de Handball féminin.

Cette rencontre réunira, tout au long du week-end, 8 équipes de joueuses âgées de 14 et 15 ans, au gymnase Bernard Jeu.

Les Pyrénées Orientales, la Drôme Ardèche, le regroupement Sud, le Var, l’Isère, les Alpes Maritimes, l’Occitanie et l’Hérault seront représentés et auront à cœur de se qualifier pour les finales nationales.

Un village Hand animera l’esplanade du centre d’hébergement du Taurus au cours de ces deux journées. .

Gymnase Bernard Jeu 18 Rue de la Méditerranée Mèze 34140 Hérault Occitanie

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English :

The Comité Départemental de l?Hérault de Handball, with the support of the town of Mèze, the Département de l?Hérault and the logistical and human resources of Hérault Sport, is hosting the Women?s Inter National Handball Committees.

L’événement HANDBALL TOURNOI INTER COMITÉS NATIONAUX FÉMININES 2012 ET 2013 Mèze a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 HERAULT SPORT