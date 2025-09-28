Handi Action Nautic Cercle de Voile de Martigues (CVM) Martigues

Handi Action Nautic Cercle de Voile de Martigues (CVM) Martigues dimanche 28 septembre 2025.

Handi Action Nautic

Dimanche 28 septembre 2025 de 11h à 17h. Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Cet événement s’adresse essentiellement aux personnes handicapées (tout handicap) et leurs accompagnants, il est mis en oeuvre par le Cercle de Voile de Martigues et le Comité Départemental de Voile 13.

Handi action nautic est une journée conviviale et ludique durant laquelle seront proposées des animations autour des sports et loisir nautiques promenade nautique (mentor, hansa 303, zodiac, canoë-kayak, trimaran), tir à la carabine, activité manuelle matelotage, démonstration de chiens de recherche, simulateur de pêche virtuelle…



Inscriptions obligatoires. .

Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 12 94 club@cvmartigues.net

English :

This event is mainly aimed at people with disabilities (all disabilities) and their companions, it is implemented by the Cercle de Voile de Martigues and the Departmental Sailing Committee 13.

German :

Diese Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Menschen mit Behinderungen (alle Behinderungen) und ihre Begleiter. Sie wird vom Cercle de Voile de Martigues und dem Departmental Sailing Committee 13 durchgeführt.

Italiano :

Questo evento, organizzato dal Cercle de Voile de Martigues e dal Comité Départemental de Voile 13, è rivolto principalmente alle persone disabili (tutte le disabilità) e ai loro accompagnatori.

Espanol :

Este evento está dirigido principalmente a personas con discapacidad (todas las discapacidades) y sus acompañantes, es implementado por el Cercle de Voile de Martigues y el Comité Departamental de Vela 13.

