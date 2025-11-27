Handi cuisine Initiation à la cuisine Seignosse
Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Landes
Tarif : – –
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Le jeudi 27 novembre 5ème édition de la journée « Initiation à la cuisine » au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse.
Le jeudi 27 novembre 5ème édition de la journée « Initiation à la cuisine » réservée aux personnes porteuses de handicap.
Au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Salle de réception, Seignosse Bourg.
Convivialité Partage Rencontres
Programme et horaires en attente.
Renseignements 06 89 50 37 66 hancorpsplus@gmail.com .
Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 50 37 66 hancorpsplus@gmail.com
English : Handi cuisine Initiation à la cuisine
Thursday November 27: 5th « Initiation à la cuisine » day at the Pôle sportif et culturel M. Ravailhe in Seignosse.
German : Handi cuisine Initiation à la cuisine
Donnerstag, 27. November: 5. Ausgabe des Tages « Einführung in die Küche » im Sport- und Kulturpol M. Ravailhe in Seignosse.
Italiano :
Giovedì 27 novembre: 5a giornata « Introduzione alla cucina » presso il centro sportivo e culturale M. Ravailhe di Seignosse.
Espanol : Handi cuisine Initiation à la cuisine
Jueves 27 de noviembre: 5ª jornada de « Iniciación a la cocina » en el centro deportivo y cultural M. Ravailhe de Seignosse.
