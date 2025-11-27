Handi cuisine Initiation à la cuisine Seignosse

Handi cuisine Initiation à la cuisine

Handi cuisine Initiation à la cuisine Seignosse jeudi 27 novembre 2025.

Handi cuisine Initiation à la cuisine

Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27

Date(s) :
2025-11-27

Le jeudi 27 novembre 5ème édition de la journée « Initiation à la cuisine » au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse.
Le jeudi 27 novembre 5ème édition de la journée « Initiation à la cuisine » réservée aux personnes porteuses de handicap.
Au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Salle de réception, Seignosse Bourg.

Convivialité Partage Rencontres

Programme et horaires en attente.

Renseignements 06 89 50 37 66 hancorpsplus@gmail.com   .

Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 50 37 66  hancorpsplus@gmail.com

English : Handi cuisine Initiation à la cuisine

Thursday November 27: 5th « Initiation à la cuisine » day at the Pôle sportif et culturel M. Ravailhe in Seignosse.

German : Handi cuisine Initiation à la cuisine

Donnerstag, 27. November: 5. Ausgabe des Tages « Einführung in die Küche » im Sport- und Kulturpol M. Ravailhe in Seignosse.

Italiano :

Giovedì 27 novembre: 5a giornata « Introduzione alla cucina » presso il centro sportivo e culturale M. Ravailhe di Seignosse.

Espanol : Handi cuisine Initiation à la cuisine

Jueves 27 de noviembre: 5ª jornada de « Iniciación a la cocina » en el centro deportivo y cultural M. Ravailhe de Seignosse.

L’événement Handi cuisine Initiation à la cuisine Seignosse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Seignosse