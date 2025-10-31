Handi cult’urbaine Nogent-sur-Oise

Handi cult’urbaine Nogent-sur-Oise vendredi 31 octobre 2025.

Handi cult’urbaine

1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

Date(s) :

2025-10-31

La 7ème édition de handicult’urbaine aura lieu le vendredi 31 octobre 2025 à partir de 19h à l’Espace Culturel du Château des Rochers.

Un incroyable évènement organisé par le service jeunesse.

Handicult’urbaine c’est la rencontre entre le handicap et la culture urbaine.

Entrée libre

1,rue Faidherbe 60180 Nogent-sur-Oise

Renseignements auprès du Service Jeunesse au 03 44 66 30 12

1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 30 12

English :

The 7th edition of handicult?urbaine will take place on Friday October 31, 2025 from 7pm at the Espace Culturel du Château des Rochers.

An incredible event organized by the Youth Department.

Handicult?urbaine is where disability meets urban culture.

Free admission

1, rue Faidherbe 60180 Nogent-sur-Oise

Information from Service Jeunesse on 03 44 66 30 12

German :

Die 7. Ausgabe von handicult?urbaine findet am Freitag, den 31. Oktober 2025, ab 19 Uhr im Kulturraum des Château des Rochers statt.

Ein unglaubliches Ereignis, das von der Jugendabteilung organisiert wird.

Handicult?urbaine ist das Zusammentreffen von Behinderung und urbaner Kultur.

Eintritt frei

1,rue Faidherbe 60180 Nogent-sur-Oise

Informationen beim Jugenddienst unter 03 44 66 30 12

Italiano :

La settima edizione di handicult?urbaine si svolgerà venerdì 31 ottobre 2025 a partire dalle 19.00 presso l’Espace Culturel du Château des Rochers.

Un evento incredibile organizzato dal Dipartimento della Gioventù.

Handicult?urbaine è il luogo in cui la disabilità incontra la cultura urbana.

Ingresso libero

1, rue Faidherbe 60180 Nogent-sur-Oise

Informazioni presso il Service Jeunesse al numero 03 44 66 30 12

Espanol :

La 7ª edición de handicult?urbaine tendrá lugar el viernes 31 de octubre de 2025 a partir de las 19.00 horas en el Espace Culturel du Château des Rochers.

Un acontecimiento increíble organizado por el Departamento de Juventud.

Handiculturbaine es el encuentro entre la discapacidad y la cultura urbana.

Entrada gratuita

1, rue Faidherbe 60180 Nogent-sur-Oise

Información en el Servicio de Juventud: 03 44 66 30 12

