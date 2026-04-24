Handi-rando Chaumont
Handi-rando Chaumont mercredi 13 mai 2026.
Chaumont
Handi-rando
Parking Sainte-Libère du Corgebin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Harmonie Mutuelle et le Comité Départemental Handisport Haute-Marne s’associent pour vous proposer une sortie Handi-Rando le 13 mai prochain à Chaumont !
Rendez-vous sur le parking de la Fontaine Sainte Libère mercredi 13 mai 2026 à 13h15 pour une randonnée de 4.5kms.
Cette randonnée est adaptée à toute personne en situation de handicap, licenciée ou non.
Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions météo chaussures de marche, de l’eau, tenue adaptée à une marche en forêt.
Inscription obligatoire
Du matériel peut vous être prêté, veuillez indiquer vos besoins au moment de l’inscription. .
Parking Sainte-Libère du Corgebin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 10 84 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Handi-rando Chaumont a été mis à jour le 2026-04-24 par Antenne de Chaumont