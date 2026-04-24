Chaumont

Handi-rando

Parking Sainte-Libère du Corgebin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

Harmonie Mutuelle et le Comité Départemental Handisport Haute-Marne s’associent pour vous proposer une sortie Handi-Rando le 13 mai prochain à Chaumont !

Rendez-vous sur le parking de la Fontaine Sainte Libère mercredi 13 mai 2026 à 13h15 pour une randonnée de 4.5kms.

Cette randonnée est adaptée à toute personne en situation de handicap, licenciée ou non.

Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions météo chaussures de marche, de l’eau, tenue adaptée à une marche en forêt.

Inscription obligatoire

Du matériel peut vous être prêté, veuillez indiquer vos besoins au moment de l’inscription. .

Parking Sainte-Libère du Corgebin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 10 84 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Handi-rando Chaumont a été mis à jour le 2026-04-24 par Antenne de Chaumont