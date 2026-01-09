Handi Tour FFPB Saint-Lon-les-Mines
Handi Tour FFPB Saint-Lon-les-Mines samedi 10 janvier 2026.
Handi Tour FFPB
Saint-Lon-les-Mines Landes
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Handi tour! Équipe Fauteuils Roulants: Bayonne, Tarbes, Bilbao, Kemen, Portet, Grasse.
Équipe Debout: Tarbes, Portet, Le Haillan.
Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 96 04 18
English : Handi Tour FFPB
Handi tour! Wheelchair Team: Bayonne, Tarbes, Bilbao, Kemen, Portet, Grasse.
Stand-up team: Tarbes, Portet, Le Haillan.
