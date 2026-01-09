Handi Tour FFPB

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Handi tour! Équipe Fauteuils Roulants: Bayonne, Tarbes, Bilbao, Kemen, Portet, Grasse.

Équipe Debout: Tarbes, Portet, Le Haillan.

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 96 04 18

English : Handi Tour FFPB

Handi tour! Wheelchair Team: Bayonne, Tarbes, Bilbao, Kemen, Portet, Grasse.

Stand-up team: Tarbes, Portet, Le Haillan.

