Handicap, changeons de regard Espace La Morvandière Thouaré-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 00:30 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public

Troubles Dys ou autistiques, sport, chiens guides d’aveugles, activités culturelles et artistiques, découvrez le programme !Programme complet en ligne sur thouare.frDes actions de sensibilisation auront lieu dans les écoles : Course Solidaire, ateliers de dessin, découverte du handisport, et d’autres initiatives permettant aux enfants de comprendre la notion de différence, de développer leur empathie et de devenir, eux aussi, des acteurs de l’inclusion.

Espace La Morvandière Thouaré-sur-Loire 44470

02 40 68 09 80 http://thouare.fr



Afficher la carte du lieu Espace La Morvandière et trouvez le meilleur itinéraire

