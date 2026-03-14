Handicap et Famille : regards selon les cultures Maison de Santé de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Adulte, Personne en situation de handicap

Un débat participatif aura lieu le jeudi 19 Mars 2026 de 14h à 15h30 à la Maison de Santé de Bellevue .Cette rencontre portera sur la place du handicap dans la famille selon les differentes cultures .L’objectif est de partager des points de vue ,échanger des expériences et réfléchir ensemble aux représentations du handicap dans la société et dans les familles.

Maison de Santé de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Maison de Santé de Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

